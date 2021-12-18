В Молдавии "открестились" от высылки российского посла

Администрация президента Молдавии прокомментировала появившуюся информацию о том, что страна может объявить персоной нон грата российского посла. Ранее с таким предложением выступил председатель комиссии по вопросам помилования Ион Гузун.

Советник президента Молдавии Сорина Штефырца обратила внимание на то, что мнение отдельного политика не отражает официальную позицию администрации.

Что касается Гузуна, он предложил объявить посла России Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Ранее власти Молдавии заявили, что не признают законными выборы в Приднестровье.