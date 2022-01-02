ООН: статус "персона нон грата" неприменим к сотрудникам организации

В пятницу Косово объявило персоной нон грата россиянина, который работает в миссии ООН. Местные власти утверждают, будто его деятельность несовместима с дипломатическим статусом.

В субботу представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что миссия официального уведомления не получала, хоть ей и известно об этом. При этом миссия "поддерживает контакты с заинтересованными представителями властей". Он отметил также, что доктрина персоны грата не распространяется на персонал ООН и не предусмотрена положением о миссии.

Посольство РФ в Сербии назвало решение Приштины антироссийской и антиооновской провокацией, цель которой – выслужиться перед западными менторами.

"Рассчитываем, что косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь.... Призываем ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников", – добавили в посольстве РФ.