Президент России напомнил о намерениях украинских властей

Намерение вступить в объединение государств на евразийском пространстве высказывало еще в период зарождения и обсуждения планов такого объединения и тогдашнее руководство Украины. Однако "с Украиной не получилось", отметил на заседании Высшего Евразийского экономического совета президент России Владимир Путин.

Заседание проходит в режиме видеоконференции. Трансляцию ведут телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Инициатором такого объединения был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, напомнил Путин. Казахстанский лидер тогда позвонил российскому и "задал ряд сакраментальных вопросов по поводу того, что Россия видит в качестве приоритетов на ближайшее будущее", рассказал президент РФ.

По словам Путина, он и Назарбаев тогда договорились: таким приоритетом и для Казахстана, и для России будет создание интеграционного объединения.