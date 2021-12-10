Решение по Ассанжу: Запад "достойно" отметил День прав человека

"Позорным вердиктом в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля" назвала решение Апелляционного суда Англии и Уэльса по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США официальный представитель МИД России Мария Захарова. Запад достойно отметил Международный день прав человека и завершение "саммита демократий", отметила она.

Решение суда, разрешившего выдачу Ассанжа в США – "очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема", написала Мария Захарова в своем телеграм-канале.

А кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон назвал решение лондонского правосудия о высылке Ассанжа в США "убийством под видом суда". "Позор тем, кто это допускает", – написал Меланшон, кандидат от крайне левой партии "Непокорившаяся Франция", на своей странице в "Твиттере".

Свое решение английский суд принял, поддержав апелляцию американского Минюста. Ранее другая английская судебная инстанция постановила, что 50-летний австралиец не может быть выдан в США из-за высокого риска его самоубийства. Сейчас после заверений прокуратуры США "обеспокоенность снята".