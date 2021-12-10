Звонок Зеленскому: удивительное совпадение

Украинский корабль "Донбасс" накануне вышел в сторону Керченского пролива. При этом судно не реагировало на предупреждения погранслужбы, а курс сменило в самый последний момент. В российском МИДе действия украинского корабля назвали провокацией.

Несколько часов ситуация в Керченском проливе была довольно напряженной – все из-за украинского военного корабля "Донбасс". По данным ФСБ России, он вышел из порта Мариуполя и направился в сторону Крымского моста. К проливу подошел на расстояние 18 миль – это чуть больше 30 километров.

На требования пограничной службы России изменить курс экипаж никак не реагировал, хотя для прохода через пролив "Донбасс" должен был подать заявку. Украина в курсе этих правил, но не стала их выполнять.

"Заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 года №313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было", – сообщили в ФСБ РФ.

Интересно, что в 2018 году этот корабль уже проходил под арками Крымского моста, и тогда заявку Украина подавала. До этого "Донбасс" буксировали в 2014 году из Севастополя в Одессу – некоторое время корабль принадлежал России.

Сам он был спущен на воду еще в 1969 году и может развивать скорость до 12 узлов. Сейчас ВМС Украины использует его как корабль управления. Береговая охрана России предупредила экипаж "Донбасса" о необходимости соблюдать морское законодательство.

"Четко сработала пограничная служба ФСБ России – корректно, в рамках своих полномочий. Конечно, если бы это Россия что-то нарушила, думаю, что инцидент еще не был бы завершен, а об этом уже трубила бы западная пресса", – говорит первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Но Европа молчит – при том, что инцидент в Керченском проливе разворачивался, когда президент США Джозеф Байден наконец позвонил в Киев, чтобы уведомить о ходе своих переговоров с Владимиром Путиным.

Как отметили в Белом доме, Владимиру Зеленскому указали на то, что Вашингтон поддерживает нормандский формат и Минские соглашения по Донбассу. Удивительное совпадение: корабль "Донбасс" лег на обратный курс спустя 10 минут после завершения беседы.

Очередная провокация: так инцидент расценили в российском МИДе. Хотя эксперты не исключают, что повториться мог и сценарий 2018 года. Тогда в Керченском проливе три корабля ВМС Украины тоже устроили провокацию и в итоге были задержаны российской береговой охраной.

Выдержку наших пограничников проверял и британский эсминец Defender, нарушив территориальные воды России возле мыса Фиолент в июне этого года. Тогда пришлось даже открыть предупредительный огонь.

"Россия официально предупредила страны НАТО, что при повторении подобных нарушений РФ будет применять жесткие меры вплоть до предупредительных выстрелов. Но надеюсь, до этого не дойдет, все страны должны понимать, что шутки закончились, Россия будет жестко отстаивать свой суверенитет, свои границы", – говорит Владимир Джабаров.

Регулярные инциденты происходят и в воздухе над Черным морем. В этот же четверг российские военные пресекли попытку самолетов НАТО нарушить наши границы. В опасной близости от них маневры совершали французские тактические истребители, самолет-дозаправщик и два американских разведчика.

А на земле, несмотря на все заверения Вашингтона о приверженности мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на линии соприкосновения теперь появились "Джавелины". Пентагон передал Киеву 30 ракетных комплексов общей стоимостью 60 миллионов долларов.

"Военная инфраструктура НАТО максимально к нам приближается. Именно поэтому президент России поручил нашей дипломатии добиваться долгосрочных гарантий безопасности на западных рубежах. Причем гарантий правовых, юридически обязывающих, зафиксированных именно в форме договоров, соглашений, а не неких устных пониманий, что мы уже проходили в прошлом, – говорит замглавы МИД России Сергей Рябков. – Смысл – в том, чтобы исключить любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение угрожающих нам оружейных систем в непосредственной близости к российской территории".

Не принимая Украину в НАТО, Запад тем не менее продолжает накачивать ее вооружениями, переоснащая в том числе и флот. Только в ноябре два патрульных катера, которые использовала береговая охрана США, появились в акватории Черного моря – уже под жовто-блакитными флагами. И все это – на фоне непрекращающихся заявлений о якобы возможной российской агрессии.