Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвал Украину напрямую покупать газ у России и выстраивать "прагматичную экономику", сообщает телеканал "Россия 24".

Виктор Медведчук пояснил: закупая топливо у Европы по завышенным ценам, власти Украины "дурят". В итоге зимой может случится топливный кризис.

Политик считает: Киеву не по пути с НАТО, это лишь усугубит проблемы в экономике и социальной сфере. Улучшить ситуацию в Незалежной может только курс на сближение с Москвой. По словам Медведчука, это позволит не жить в долг и наполнять бюджет.

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