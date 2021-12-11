Раскрыто имя российской певицы, которую не пустили на Украину

Украинские пограничники в субботу не впустили в страну российскую певицу Марию Гусарову – Mary Gu. Вместе с ней было отказано во въезде организатору ее выступлений.

Государственная пограничная служба Украины сообщила позднее в Facebook, что россияне "незаконно посещали Крым" и участвовали в фестивалях на полуострове. Им обоим закрыт въезд на Украину на три года, пишет РИА Новости. Граждане РФ прибыли в Киев рейсом из Стамбула.

Ранее ГПС Украины неоднократно отказывала во въезде российским артистам, мотивируя свое решение нарушением украинского закона о "временно оккупированной территории".

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