Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об отношениях России и ЕС носит провокационный характер, считает член Совета Федерации, председатель комиссии палаты по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

В своем телеграм-канале российский сенатор привел цитату из беседы польского премьера с итальянской газетой La Repubblica: "Утверждая, что Москва якобы "хочет разделить Европу", 53-летний политик заявил: "Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы".

Климов расценил это заявление как ультиматум относительно отношений России с европейскими странами. По мнению сенатора, оно также направлено на ослабление ЕС и России как геополитических конкурентов заокеанских покровителей Варшавы.

Он подчеркнул, что в самой Европе Польшу рассматривают как "американского агента влияния в Старом Свете". Кроме того, в Брюсселе недовольны поведением Польши внутри ЕС.

Таким образом, указал Климов, заявление польского премьера явно рассчитано на "наивных дурачков".