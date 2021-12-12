Гендерные границы в странах Европы размываются

Новая этика, похоже, окончательно размыла все гендерные границы в странах Европы.

Британский репортёр провёл исследование, в ходе которого он – почти двухметровый человек с бородой и вполне традиционного вида – требовал, чтобы в магазинах одежды его пускали в женскую раздевалку.

Своё желание он объяснял просто тем, что идентифицирует себя как женщина, и спорить с этим никто из консультантов не рискнул.

Небинарным может оказаться и новый агент 007. Как заявил продюсер бондианы, вполне вероятно, что будущий секретный агент может удивить не только новыми трюками на экране, но и отойти от привычного классического образа героя-любовника.