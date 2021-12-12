От Анналены Бербок требуют четкую позицию по "Северному потоку – 2"

От министра иностранных дел Германии Анналены Бербок потребовали занять "четкую позицию" в отношении проекта "Северный поток – 2". Как заявил кандидат на пост главы Христианско-демократического союза Норберт Рётген, Бербок, занимая пост сопредседателя партии "зеленых", годами требовала остановить сооружение газопровода. Теперь это "вопрос доверия" к ней, заявил Рётген. "Невозможно представить", чтобы "Северный поток – 2" был запущен в случае эскалации напряженности на Украине, отметил политик.

Ангела Меркель, руководившая Германией последние 16 лет, сама определяла внешнеполитический курс страны. Министерство иностранных дел ФРГ большей часть выполняло представительские функции, пишет ТАСС.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц пока не делал резких заявлений относительно "Северного потока – 2", а коалиционный договор вообще не упоминается об этом проекте.

Как газета Frankfurter Allgemeine Zeitung коллеги Бербок по G7 ждут, что она подтвердит свой отказ поддерживать "Северный поток – 2". "Но теперь у нее как у министра связаны руки", – отмечает автор статьи.

Максимум, что может сделать Бербок, считает газета, это заявить, что "трубопровод вряд ли заработает, если Россия создаст угрозу Украине".

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