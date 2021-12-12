Над Украиной впервые замечен RC-135

В воздушном пространстве Украины впервые совершил полет стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 Joint Rivet.

По данным западных авиаресурсов, самолет радиоэлектронной разведки, поднявшийся в воздух с авиабазы Милденхолл в Великобритании, вошел в воздушное пространство Украины утром 11 декабря в районе Волынской области. Далее он направился на восток страны вдоль границы с Белоруссией.

Самолет находился в воздушном пространстве Украины более шести часов. Он курсировал по маршруту с востока на юго-восток, и затем на юг страны, пролетев севернее Крыма.

Ранее полеты такого самолета над Украиной не фиксировались, отмечает "Интерфакс".

Украинское издание "Страна" сообщило накануне, что самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США совершил полет над территорией Донбасса. Он мог изучать обстановку в районе линии соприкосновения.