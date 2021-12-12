Байден не пугал, Путин не радовался

Американский президент не пугал Владимира Путина в разговоре. Беседа носила взаимоуважительный характер. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы в программе "Москва. Кремль. Путин" (все выпуски доступны на медиаплатформе "Смотрим").

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что американские коллеги стали рассказывать про "ужастики" — якобы Байден пугал Путина. "Это не так", — подчеркнул представитель Кремля. Беседа с российским главой была взаимоуважительной, иначе с Владимиром Путиным разговаривать и нельзя, он бы и не позвонил, заявил Дмитрий Песков.

Российский и американский лидеры обсуждали весьма сложные темы. Они касались разногласий двух стран.

При этом Дмитрий Песков отметил, что у Владимира Путина особых поводов для радости после беседы с Джо Байденом не было. Ситуация очень серьезная, требует постоянного внимания, подчеркнул пресс-секретарь.

Переговоры президентов состоялись 7 декабря. Беседа продлилась два часа. В основном главы государств говорили о ситуации вокруг Украины.