Нестабильный геном: что происходит с коронавирусом

Эпидемия пандемии. Казалось бы, введите обязательную вакцинацию – как в Австрии – и вот вам решение всех проблем. Но Путин категорически не хочет никакого принуждения. И вот почему: массовое принуждение изменит характер нашего общества. Массового принуждения мы в свое время уже так нахлебались, что нас трясет от массового принуждения. Учимся жить иначе. Расчет на убеждение и сознательность. Дорого обходится. Несем потери. Но, наверное, действительно для России другого пути нет.

Впрочем, есть и первые успехи. Сразу в нескольких регионах страны коллективный иммунитет уже превысил 72%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Это Москва и Московская область, Петербург, Карелия, Тыва и Чукотка. Остальные регионы догоняют.

В среднем по России, по данным портала "стопкороновирус.ру", коллективный иммунитет пока достигает почти 56%. Суточная заболеваемость коронавирусом постепенно снижается. Месяц назад ежедневно заражались на 10 тысяч россиян больше, чем сейчас. Смертность тоже постепенно идет на спад.

Сейчас все внимание – к новому штамму коронавируса "омикрон". Сотрудники НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получили образец омикрон-штамма и внимательно изучили его. Директор института академик Александр Гинцбург сообщил, что удалось собрать конструкцию вакцины против нового варианта вируса и эта вакцина "сделана, как и против всех предыдущих", так что "оснований менять вакцину пока нет".

Коронавирус "преображается". Ученые всего мира прильнули к микроскопам. "Омикрон" сфотографировали. Внешне он такой же – с короной. Но слишком уж поломанный: в спайк-белке больше 30 мутаций. У нового штамма южный темперамент: он распространяется в 4 раза быстрее "дельты". И уже доминирует на юге Африки. 70% заболевших являются носителями "омикрона".

Извивающийся серой лентой вирион с желтыми вкраплениями, похожий на ветвь мимозы, – так выглядит шип короны с его генетическими поломками. Почти две трети мутаций расположены в том фрагменте генома, который помогает вирусу проникать в клетку.

"Несмотря на такое большое количество изменений, это все еще тот самый коронавирус. Да, это другой штамм. Но он все-таки узнаваем нашей иммунной системой. В любом случае, какая-то защита от него будет даже от тех вакцин, которые существуют сейчас. Вопрос о тяжести протекания заболевания", – отметил Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Информация о новом штамме пока обрывочна и противоречива. Известно, что вирус стал еще заразнее, легче передается от человека к человеку. И у себя на родине в Южной Африке молниеносно распространяется: число инфицированных удваивается каждые три-четыре дня.

"Сильно увеличивается риск повторного заражения. Что касается обхода иммунной защиты, компания Pfizer опубликовала свои первоначальные данные исследований и сказала: защита после вакцинации снижена, но она не исчезает полностью. Антитела по-прежнему могут связываться и схватывать вирус", – пояснил Хафизов.

Эффективность существующих вакцин сейчас проверяют в научных лабораториях. В Центре Гамалеи уже собрали новую конструкцию препарата против южноафриканского штамма, если предыдущий вариант потеряет способность нейтрализовать вирус.

"Надеюсь, что ничего не надо будет менять, потому что "Спутник V" сегодня – из тех действующих вакцин для массового применения, который дает наиболее широкий спектр вирусонейтрализующих антител. А если вдруг возникнет необходимость замены штамма, то технологии, которые мы используем, позволяют это быстро сделать", – заверил Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН.

Первые данные африканских докторов говорили о том, что "омикрон" протекает легче. Обновленный вирус даже назвали "живой вакциной". Ковид генетически нестабилен: он словно запутывается в собственных мутациях и теряет силу.

"Вирус мутирует, у него нестабильный геном, и он начинает уходить. То есть он будет более безвредным, людей меньше будет умирать от него. И постепенно он начинает хуже размножаться – из-за такой нестабильности генома. И эпидемия прекращается", – сказал Анатолий Альтштейн, вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Наблюдения за больными в Южной Африке показывают: коронавирус снова меняет лицо. Из основных симптомов отмечают слабость, температуру, головную боль, кашель. Он все больше становится похожим на острую респираторную инфекцию.

"Говорили давно, что будет происходить овризация вируса ковида. Теперь мы видим больше признаков классической респираторной инфекции, уже не так характерна потеря обоняния и вкуса, уже немножко быстрее развивается пневмония. То есть вирус яростно хочет с нами жить, для этого он осваивает наиболее эффективную модель. А самая эффективная модель – это стать очередным сезонным респираторным вирусным заболеванием", – отметил Александр Семенов, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора.

Но выводы о легком течении болезни тоже преждевременны. Население Африки значительно моложе, чем той же Европы или России. А молодые при любом генном варианте коронавируса болеют легче. Чаще всего в стационары попадают пациенты от 60 и старше.

"С "омикроном" пока мы еще не встречались. Пока доминирует "дельта". Как ни странно, достаточно много пациентов, которые болеют уханьским штаммом. Был какой-то период, когда была сплошная "дельта" с существенной агрессией, с торпидным началом заболевания. Очень быстро появлялось поражения легких. Сейчас есть и другие пациенты – с более протяженным началом заболевания", – рассказала Марьяна Лысенко, главный врач ГКБ 52.

Ковидным историям болезни конца не видно. Часто в стационар заезжают семьями. Ольга первая заболела – девять дней лечилась дома, но становилось только хуже. Когда и муж слег, скорая привезла в 52-ю больницу Москвы.

"В прививки не верила. Я думала, меня вообще не коснется, я никогда не заболею этой заразой. Все, но только не я. Какая-то прямо такая установка была в организме. И вдруг неожиданно – бац, в ночь поднялась температура, которая вообще ничему не поддавалась. Это действительно больно. Пока на своей шкуре не пройдешь, не поймешь никогда", – признается Ольга.

Заведующая терапией каждый день слышит такие признания. О несделанных прививках сожалеют, вернувшись живыми из реанимации. Цветным маркером подчеркнуты фамилии невакцинированных. Привитые тоже есть, но только каждый третий.

"И те, и другие болеют, конечно. Привитые легче болеют. В основном те люди, которые болеют тяжело, – это люди, которые не прививались по тем или иным причинам. Вакцинированные быстрее уходят домой, у них быстрее купируется вся симптоматика", – подчеркнула Наталия Кувырдина, заведующая отделением ГКБ 52.

Антипрививочники атаковали социальные сети. В Telegram им посвятили отдельный канал "Доска позора". О вреде прививок рассуждают блогеры, некомпетентно и грубо называя свою публику "подопытными крысами". В ряды противников внедрились ведический астролог, матриколог – это гадалка по-нашему – и даже врачи.

Ревматолог Евдокименко ведет прием в этой частной клинике, расположенной в полуподвале. Он раньше открыто высказывал негативное отношение к прививкам. Теперь лишь осторожно намекает. Сам не привит, хотя для медицинских работников вакцинация обязательна.

"Давайте мы эту тему опустим по поводу вакцин по одной простой причине: она сейчас у нас под запретом для врачей. Говорят, что врачей лишат дипломов, что чуть ли не преступление", – говорит Евдокименко.

Испытания на грызунах вакцины "Спутник V" – с этого начинаются доклинические исследования препарата – были проведены еще весной 2020 года. Результаты опубликованы. Но непосвященную публику, а в YouTube у Евдокименко больше 3 миллионов подписчиков – можно "кормить" сказками о мышах. Это его "вклад" в борьбу с пандемией.

- Вы готовы были работать в ковидном госпитале?

- Без проблем, – заверяет Едвокименко.

- Почему не пошли?

- Я не буду лечить по протоколу, разговор ни о чем.

- Когда ты что-то отрицаешь, надо что-то предлагать. Что вы предлагаете?

Разумным он считает применение угля и разнотравья – во всем мире никто не додумался. Те, кто верят в чудодейственную силу вершков и корешков, затягивают время лечения ковида и уже в крайне тяжелом состоянии отправляются в реанимацию.

"Это фатально опасно, потому что потеряно время, когда действительно эффективны все наши протоколы. Пациент приезжает с тотальным поражением легких. И дальше начинается такая тяжелая полоса спасения. Когда спрашиваешь, что же вы сразу-то не обратились, рассказывают, что кто-то по телефону лечит, кто-то – углем. Очень разные подходы. Имбирем, куркумой... Но они ничего не имеют общего с тем, что эффективно на самом деле, а люди этому доверяют. Если уж ты совсем не веришь здравоохранению, медицинской помощи, врачам, будь последовательным тогда, не обращайся, продолжай настойчиво пить активированный уголь, заваривать имбирь или что другое, бить в бубен и совершать обряды. Но нет же, становится плохо. И все равно обращаются за медицинской помощью", – вздыхает Марьяна Лысенко, главный врач ГКБ 52.

Белый халат антипрививочники используют как реквизит: разбудить доверие аудитории. Самарский невролог Алина Лушавина, которая во время приема записывает блоги для социальных сетей, вакцинацию называет "эвтаназией". Лушавину в клинике мы не застали – день у нее неприемный. Поговорили с заведующей. Она в чем-то разделяет взгляды коллеги.

"Для меня есть и "за", и "против". Я могу многим людям не рекомендовать прививаться по состоянию здоровья. Я не знаю, как отреагирует организм. И зачастую мы говорим, что стоит воздержаться. В стране есть свобода слова. Вы СМИ и как раз должны пропагандировать свободу слова. Просто у каждого человека должны быть свои понимания, что хорошо, а что плохо", – считает Маргарита Степанова, директор частной клиники.

Против вакцины и Александр Саверский, руководитель "Лиги защитников пациентов". Он утверждает, что пандемии никакой нет, а вирус… Ну, что вирус... Это ведь не чума. Тысяча двести смертей в день. Почти триста тысяч за полтора года. Только от ковида. Его это не убеждает. А в "красную" зону идти не хочет.

"Меня не приглашали. Мне нужно особое приглашение, во-первых. Во-вторых, приглашения в "красную" зону преступно. Там есть смертельная опасность. Спасибо, мне не надо. Я больных людей видел и знаю, что они иногда умирают. Если бы это была чума, я был бы точно там. Не сомневайтесь", – сказал Саверский.

Их смелость заканчивается на страницах социальных сетей. Слова, за которые никто не отвечает. Ложные факты, которым нет подтверждения. Но ведь кто-то верит. И отказывается привиться, доверяя мнению блогера-путешественника.

"Люди, на мой взгляд, пиарятся, больше ничего за этим нет. Это личный бизнес, личные блоги, личные деньги. Просто это удобная тема, востребованная история, хайп. И дальше ты известная личность", – считает Марьяна Лысенко.

Интернет-платформы стали ограничивать доступ к страницам антипрививочников. YouTube заблокировал аккаунт Марии Шукшиной как публикующий ложную информацию. Игра на публику приостановлена. Антракт.

"Людей, которые негативно относятся к вакцинации, становится меньше, все-таки мы видим, что так или иначе большое количество уже вакцинировалось, многие люди уже готовы на ревакцинацию. Но это, конечно же, не все население. К сожалению, на сегодняшний день, наверное, больше людей возмущает и пугает система ограничений, которая действует для людей без вакцинации, и вот этот протест против ограничений сейчас выходит на первое место, не страх перед тем, что вакцина будет каким-то образом плохо влиять на здоровье", – отметила Наталья Треушникова, врач-психиатр, президент Союза охраны психического здоровья.

QR-коды работают лучше убеждений. Так, в Санкт-Петербурге без цифрового сертификата о вакцинации в ЗАГСах не играет Мендельсон. Жених, невеста и гости должны предъявить код, прежде чем войдут в зал торжеств. Теперь и здесь – зона, свободная от ковида. В торговые центры северной столицы пока можно без пропуска, чтобы не обрушить предновогоднюю выручку.

В Хабаровском крае без QR-кода не продадут билет на рейсы внутренних авиалиний. В Благовещенске и Челябинске по коду пускают в университеты. Студенты тоже должны быть привиты. Но не все хотят.

В одном из челябинских институтов готовят рестораторов и дизайнеров. Отельеры, которые проходят практику в международных сетевых гостиницах, еще летом вакцинировались. Без прививок к работе с гостями не допускали.

С творческими специальностями договориться сложнее: в группе дизайнеров только каждый пятый вакцинировался. Эта тема их совсем не беспокоит. Для удобства прививки в институте делают – выездная бригада медиков раз в неделю принимает студентов. Но и так не хотят.

"Если человек стоит в протестной позе, то никакие запугивания из больниц не работают, потому что он не слышит этого, потому что он на категоричной позиции стоит, достучаться таким образом до него нельзя. Во-вторых, все-таки люди воспринимают такую информацию из реанимации как кадры из фильма, как нечто такое что где-то происходит , но это не касается их напрямую, потому что это какая-то работа людей в белых халатах, они ее выбрали, это их обязанность, я не врач, я пока не в больнице", – рассказала Наталья Треушникова.

Чем больше инфицированных, тем вероятнее появление новых штаммов коронавируса. Продолжаем изучать греческий алфавит. "Омикрон" расшифровали, но понять его до конца ученые смогут через несколько месяцев, когда этот штамм отвоюет у "дельты" первенство.