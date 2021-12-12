"Расплавилось пол-лица": пострадавшей девушке провели ампутацию

Жительница Санкт-Петербурга, которую парень облил серной кислотой, предположительно, приревновав ее к другому, сейчас находится в реанимации. Врачам пришлось ампутировать ей ухо, поскольку кислота проникла очень глубоко и буквально проела плоть.

Как сообщил 18-летний Матвей, который был с 16-летней девушкой в момент нападения и также получил химические ожоги, девушку очень долго везли в больницу, поэтому кислота проела ее плоть очень глубоко.

"У нее расплавилась половина лица. У глаза роговица отошла. Поэтому ее поместили в медикаментозный сон, она в реанимации до сих пор", – рассказал Матвей "Пятому каналу".

По его мнению, нападавший изуродовал девушку, плеснув из бутылки серной кислотой, которая попала ей на лицо, тело и руки. Поэтому его надо судить за покушение на убийство. И отбывать наказание он должен не четыре-пять лет, как предполагают следователи, а гораздо дольше.

ЧП произошло на набережной канала Грибоедова у дома № 86 вечером 10 декабря. 18-летнего юношу и 16-летнюю девушку облил кислотой 24-летний мужчина из Твери. Он арестован, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Свой поступок задержанный объяснил изменой девушки, с которой у него, по данным следствия, вообще не было отношений. "Это была платоническая любовь", – пояснил арестованный.