На шахте "Листвяжная" завершены поисковые работы

Горноспасатели подняли на поверхность тело последнего погибшего на шахте "Листвяжная горняка". Всего отделениями Военизированной горно-спасательной части МЧС России были эвакуированы тела 51 погибшего – 46 шахтеров и пяти горноспасателей.

Как сообщалось, трагические события в Кемеровской области на шахте "Листвяжная" произошли утром 25 ноября, напоминает "Интерфакс". Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси, в результате которого погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Всего в ходе проведения поисковых работ на шахте был обследован 41 километр горных выработок, возведены 18 вентиляционных перемычек, восстановлены шесть вентиляционных шлюзов, один кроссинг. Вентилятор главного проветривания шахты был запущен в нормальном режиме запущен. Из подтопленных частей шахты откачано свыше 20 тысяч кубометров воды, передает ТАСС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, директор шахты, его первый заместитель и начальник участка арестованы. Также возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора, которые также арестованы.