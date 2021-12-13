Законопроект о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения, чтобы доработать

По итогам совещаний между представителями Минтранса, депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями проект закона о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Об этом РБК сообщили в Минтрансе. При этом в ведомстве добавили, что продолжат проработку отдельных положений этого документа.

Ранее аналогичное заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По словам политика, такое решение стало результатом диалога депутатов с российским правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан.

Между тем, вместе с законопроектом о QR-кодах на транспорте в Госдуму также был внесен правительственный законопроект о таких же кодах для посещения ресторанов, музеев, концертов, торговых центров и массовых мероприятий. Этот документ пока остается на рассмотрении в нижней палате парламента. Предполагается, что первое чтение должно состояться 14 декабря.