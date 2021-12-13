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Вакцинация в России 43 минуты назад

13 декабря 2021 13:50

Кремль: сертификат для привившихся иностранными вакцинами не означает их признания


Global Look Press

В Кремле пояснили решение о выдаче сертификатов о вакцинации гражданам, привитым иностранными препаратами. Это не значит, что зарубежные вакцины от коронавируса одобрены к использованию в нашей стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, сертификаты будут выдаваться гражданам в зависимости от наличия у них антител.

"На Западе их обычно не меряют, это у нас более продвинутая диагностическая система, – отметил пресс-секретарь президента. – Это, скорее, признание наличия антител, не признание западных вакцин".

При этом, как отметил официальный представитель Кремля, с зарубежными странами ведется работа по взаимному признанию вакцин от COVID-19.

"Работа по взаимному признанию актов вакцинации продолжается, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что привитым иностранными вакцинами будут давать российский сертификат у вакцинации при наличии должного количества антител. Замглавы комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов ответил на это, что парламентарии готовы поддержать такое предложение.

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