Школьниц, до смерти избивших пенсионера, взяли под стражу

В Хабаровском крае суд постановил заключить под стражу двух школьниц. Закадычных подружек подозревают в том, что они ворвались в квартиру к соседу-пенсионеру, бывшему моряку, и за три часа избили его до смерти. Якобы собака мужчины лаяла и не давала девочкам веселиться. Обеим подозреваемым уже больше 14 лет, а это значит, что по тяжкой статье им может грозить до 15 лет лишения свободы.

На двери крошечной квартиры в типовой пятиэтажке в приморском поселке Октябрьский до сих пор видны следы ночного взлома: хрупкую преграду выбили словно тараном. И, как считают следователи, это сделали две школьницы. Одна из них жила в этом же общежитии, едва ли не через стенку. По версии правоохранителей, девочки ночью вломились к пенсионеру и зверски его избили.

"Он был спокойный. Ничего плохого о нем сказать я не могу. Он был добрый, хороший человек", – рассказала о погибшем соседка Анна Юрченко.

Что стало мотивом нападения на 60-летнего мужчину, сейчас выясняется. Известно, что после нападения на пенсионера школьницы стали искать что-нибудь ценное. Их добычей стали 10 тысяч рублей. Жильцы все еще в шоке: бывший моряк, говорят, всегда был тише воды.

"Знать они его знали. Причем дядя Игорь всю жизнь прожил свою вот здесь в этом общежитии. Ну и мамы девочек знали его тоже", – говорит еще одна соседка Наталья Артамонова.

Дать отпор подросткам 60-летний мужчина не смог. Соседи обнаружили его еще живого, но в крайне тяжелом состоянии.

"Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, однако от полученных травм скончался. Следствием незамедлительно проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося", – сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Дарья Немцева.

Формально личности девочек – тайна следствия, но в Октябрьском задержание двух подростков, да еще и по обвинению в таком жутком преступлении, утаить трудно. Соседи девочек рассказывают: подруги были неразлучны. На всех фото и видео они вместе: поют, развлекаются, пляшут. Последняя их запись в социальных сетях опубликована за считанные часы до нападения. В ней нет ни намека на агрессию.

"Ситуация вопиющая, таких случаев не может быть. Но вот что это спровоцировало и какие меры можно принять для предотвращения – безусловно, это сейчас работа над ошибками по недопущению подобных ситуаций", – отметила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

По предварительной информации, обе девочки прежде уже состояли на учете в полиции.

"Прокуратурой Ванинского района проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – проинформировала старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Анна Исаева.

Теперь школьницы – фигурантки уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Им предъявили обвинения и отправили в следственный изолятор. Обе рискуют теперь провести в колонии столько же времени, сколько им сейчас лет.

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