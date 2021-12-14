Вне конкуренции: в Новосибирске показали новейший ударный беспилотник "Охотник"

Новейший реактивный боевой дрон "Охотник" с ударным вооружением на борту сегодня представили в Новосибирске. Точные характеристики аппарата держатся в секрете, но известно, что по ключевым показателям он существенно превосходит немногочисленные зарубежные аналоги и неуязвим для вражеских ракет с тепловым наведением. Борт сможет выполнять боевые задачи и самостоятельно, и в группе других беспилотников, и даже в связке с истребителями пятого поколения под управлением пилота.

Ворота ангара, словно кулисы, заснеженное поле заводского аэродрома, как красная дорожка. Премьера. На взлетке появляется беспилотный летательный аппарат "Охотник", выполненный по схеме "Стелс", то есть с минимальной заметностью для радаров условного противника. Сейчас тот самый случай, когда все можно разглядеть в деталях.

А эти кадры сделаны еще до выкатки из ангара – уникальная возможность, чтобы буквально прикоснутся рукой к новейшему беспилотнику. Это не какая-нибудь фанера, а композитные материалы, из которых выполнен сам самолет.

Размах крыльев почти 20 метров, вес 20 тонн. "Охотник" – едва ли не единственный в мире дрон, способный нести на себе ракеты разного класса и авиационные бомбы крупного калибра.

"Разработано специализированное целевое оборудование, которое позволяет этот функционал обеспечивать", – говорит Сергей Бибиков, главный конструктор БПЛА С-70 "Охотник".

Впервые в небо "Охотник" (вернее, его опытная модель) поднялся в 2019 году. А вот его полет в тандеме с истребителем 5-го поколения Су-57. Кто ведущий, а кто ведомый тут и не разберешь. "Охотник" может и наводить, и сам атаковать разведанные цели.

"Летающее крыло" – так называется схема "Охотника". По сравнению с прототипом на беспилотник поставили плоское реактивное сопло. Это делает дрон еще менее заметным. Все следующие модели будут собираться именно по этой технологии.

Поставка "Охотника" в армию планируется на 2024 год. За ближайшие два года должны пройти все летные испытания.

"Сегодня большое событие, уже фактически собран первый самолет в серийном облике. Это уже серьезный этап. И уже в ближайшие несколько месяцев будет первый вылет", – сообщил Алексей Криворучко, заместитель министра обороны России.

Кроме того, "Охотник" в ближайшее время получит и новый наземный пункт управления.