Андрей Богдан обвинил Зеленского в ухудшении отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сам испортил отношения с Россией. Вину на главу государства возложил бывший глава его офиса Андрей Богдан. По его словам, изначально Владимир Путин относился к украинскому коллеге с симпатией, но Зеленский перечеркнул это своим поведением.

Сейчас, считает Богдан, ситуацию для официального Киева можно назвать дипломатической катастрофой. С Россией можно и нужно договариваться, но в Москве уже не видят такой возможности при администрации Зеленского, цитирует Богдана телеканал "Россия 24".