В "Спартаке" объяснили отставку Руя Витории

В "Спартаке" объяснили увольнение Руя Витории с поста главного тренера. Поводом для этого послужило положение команды в чемпионате России. После 18 туров москвичи занимают девятое место в турнирной таблице.

"Красно-белым" необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России, – сообщает пресс-служба "Спартака". – Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу клубу".

Напомним, Витория возглавил "Спартак" летом 2021 года. Под его руководством "красно-белые" во всех турнирах одержали девять побед, потерпели 11 поражений и шесть раз сыграли вничью.

В текущем сезоне "красно-белые" вышли в плей-офф Лиги Европы с первого места группы с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией".