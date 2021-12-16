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Коронавирус 9 минут назад

16 декабря 2021 11:53

Столичных школьников отпустят на новогодние каникулы раньше времени

Столичных школьников отпустят на новогодние каникулы раньше срока. Департамент образования рекомендовал учебным заведениям отправить учеников отдыхать уже 27 декабря. Впрочем, если будет такая потребность, для младших школьников в период с 27 по 30 декабря организуют дежурные группы.

Как пояснили в департаменте образования Москвы, эта мера должна поспособствовать снижению заболеваемости, в том числе коронавирусом. Но распространяется она только на школы: детсады и колледжи будут работать в штатном режиме.

Подобные меры, связанные с эпидемиологической обстановкой, принимают и в регионах. В частности, петербургским школам разрешено 28 и 29 декабря работать по свободному расписанию. А в Смоленской области учеников вообще отправляют отдыхать с 16 декабря.

Зимние каникулы, согласно плану Минпросвещения РФ, заканчиваются 9 января.

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