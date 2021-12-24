После каникул школьники будут учиться очно

Продление каникул из-за пандемии коронавируса не предвидится, после новогодних праздников все ученики пойдут в школу и будут учится в очном формате. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Уход школьников на ранние каникулы будет определяться каждым регионом самостоятельно, в зависимости от ситуации с коронавирусом.

"Дистанционный формат только в исключительных случаях, если это будет связано с эпидемиологической ситуацией. Но пока мы не видим смысла использовать этот формат или продлять каникулы. Будем смотреть, как пройдут праздники и какая эпидемиологическая ситуация будет", – сказал Кравцов журналистам. Московские школьники уйдут на зимние каникулы 27 декабря, на два дня ранее плана, что не должно отразиться на учебной программе и успеваемости.

Сергей Кравцов подтвердил, что вакцинация детей – компетенция родителей и врачей. В настоящий момент идет третья фаза испытаний вакцины от COVID-19 для детей и подростков. Результаты исследований хорошие, она уже получила регистрационное удостоверение, но окончательное решение – за родителями подростка, подчеркнул помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.