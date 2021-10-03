Минпросвещения: локдауна в системе образования не будет

В ходе общения с журналистами глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заверил, что массового закрытия школ из-за ковида не планируется, локдауна в системе образования не будет.

По его словам, подобное решение возможно лишь в случае крайней необходимости, передает ТАСС.

Кравцов отметил, что из-за ситуации с коронавирусом в России закрыты менее 0,1% учебных заведений.

"Каждый регион принимает решение о закрытии школ исходя из эпидемиологической ситуации", – добавил он.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России остается напряженной. Как сообщалось ранее, за истекшие сутки число новых случаев заболевания COVID-19 за сутки составило 25 769, 890 пациентов умерли.