Как начнется новый учебный год

В российских школах с 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры. Это будет сделано для обеспечения безопасности учащихся и учителей, при этом планов о переходе на дистанционное обучение нет.

Об этом рассказал в ходе Общероссийского родительского собрания министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Министр попросил всех "относиться к этим мерам с пониманием", передает ТАСС.

Планов перехода на дистанционный формат обучения нет – эту меру в Минпросвещения, по словам Кравцова, "рассматривали только как вынужденную". При этом, оговорился министр, "каждый регион принимает свои решения", и на местах "могут быть свои особенности".

Информацию о недопуске на занятия в российских школах непривитых от коронавируса учеников Кравцов назвал неправдой. Вакцина для детей в России пока даже не зарегистрирована, напомнил он, и никаких требований в части недопуска детей в школы быть не может.

Однако для сохранения здоровья детей важно, чтобы вакцинацию прошли их родители. Добровольно, сами проходят вакцинацию и многие учителя, добавил министр.

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Санитарные правила, введенные в российских школах из-за пандемии коронавируса, будут действовать как минимум до конца учебного года, рассказала на Общероссийском родительском собрании начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора РФ Ирина Шевкун. Ранее предполагалось, что эти правила будут действовать до 1 января 2022 года, передает "Интерфакс".

Помимо генеральной уборки всех зданий и помещений перед началом учебного года все школы должны организовать входной фильтр и термометрию на входе. Сохранится и запрет на проведение массовых мероприятий, а линейки необходимо будет проводить на открытом воздухе.

Со следующей недели в Россию начнут въезжать иностранные студенты, рассказал, выступая на Российской креативной неделе в Москве, министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков. Это будет происходить по алгоритму, утвержденному накануне оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса в нашей стране.

Оперштаб, возглавляемый вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, разрешил въезд в Россию иностранным студентам из любых стран. Все поступившие в российские вузы иностранные студенты смогут вернуться, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате. Студенты, не вакцинировавшиеся от коронавируса на родине, по желанию смогут привиться в России. Такую возможность, отметил Валерий Фальков, им обеспечат сами вузы.