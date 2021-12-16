Врач: информация об "омикроне" из Африки может быть недостоверной

С появлением "омикрон"-штамма эксперты стали озвучивать довольно позитивные прогнозы: сообщалось, что эта мутация хоть и более заразная, чем "дельта", но само заболевание протекает легче. Некоторые специалисты даже полагают, что на "омикроне" пандемия и закончится. Свое видение ситуации в эфире "Радио России" озвучил врач из Израиля Борис Бриль.

По его словам, пока что случаев заражения "омикроном" не так много, поэтому делать прогнозы рано. Чтобы делать выводы, должны переболеть тысячи людей разного возраста.

"Нужно, нужно, чтобы прошло время, потому что есть инкубационный период, – сказал Бриль. – Нужно, чтобы прошло две недели после начала заболевания, после появления симптомов. Тогда можно будет делать выборку".

По мнению врача, больные в тяжелом состоянии могут начать поступать в госпитали минимум через три недели.

"К сожалению, графики идут вверх, мы уже получаем из той же Англии свидетельства, что появляются больные в больницах. Мы это все увидим и будем знать только через месяц, – отметил врач. – Это не означает, что мы паникуем, но нужно быть впереди вируса и сделать определенные вещи для того, чтобы предугадать ситуацию".

С Брилем согласен его коллега, врач-вакцинолог Евгений Тимаков. По его словам, делать выводы об опасности нового штамма можно будет, когда будут готовы результаты исследований. Врач отметил, что сейчас ученые исследуют ситуацию в Африке, где изначально был обнаружен "омикрон", но информация, которую они получают там, может быть неполной.

"А вот анализ ситуации через неделю-две по европейским странам, где "омикрон"-штамм сейчас поднимает голову, даст понимание, насколько он становится летальным. Плюс через неделю будут данные института Гамалеи, – отметил он. – После этого можно будет уже чуть-чуть проанализировать тот процесс, который сейчас происходит, и сценарии, которые могут быть".

По мнению Тимакова, ситуация с заболеваемостью "омикроном" в разных странах будет различаться хотя бы потому что везде разными темпами идет вакцинация. Особую тревогу, по его словам, вызывает течение болезни у детей: в некоторых странах есть случаи, когда дети попадают в реанимацию.

Новый штамм обнаружили в ЮАР в конце ноября. Вскоре мутация распространилась и на другие страны. Из Великобритании уже пришли сообщения о летальном исходе, связанном с заражением этим штаммом. В РФ случаи заражения "омикроном" тоже есть: мутацию завезли в страну вернувшиеся из Африки россияне.