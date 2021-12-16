Генетик: риски патологий плода увеличиваются с возрастом родителей

Риск развития генетического нарушения у ребенка может зависеть от возраста родителей, говорит кандидат медицинских наук Елена Баранова. Например, чем старше женщина, тем выше вероятность, что она родит ребенка с синдромом Дауна.

Впрочем, патологии зависят не только от матерей, но и от отцов. У мужчин, которые старше 45 лет, могут родиться дети с карликовостью.

"Говорить о том, что любая возрастная женщина обязательно родит ребенка с хромосомной патологией, конечно, это не так. Плюс эти женщины всегда находятся под особым контролем, они попадают в группу риска, на которую нацелено все внимание, и поэтому такие беременности ведут более внимательно", – цитирует Баранову агентство РИА Новости.

Генетик добавила, что сейчас существуют технологии, которые позволяют на основе анализа крови беременной женщины оценить вероятность развития генетической патологии у ее ребенка.