В пятницу Москва покроется льдом

Оттепель в Москве сменится похолоданием, а водяная каша на дорогах превратится в гололедицу, толщина которой к исходу пятницы может составить 4-9 мм.

"На дорогах станет скользко. Вдобавок, корку льда, маскируя, присыплет небольшим снегом", – сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Уже в четверг вечером ожидается слабый минус, а дождь перейдет в мокрый снег. В пятницу ледяным панцирем покроется большая часть Центральной России.

Тишковец призвал автовладельцев к осторожности, особенно при движении по эстакадам, мостам и путепроводам. Перед светофорами, пешеходными переходами, поворотами, спусками и подъемами, где, сливаясь с поверхностью, чаще всего и возникает гололедица.

К началу следующей недели на Европейской части России ожидаются морозы. К вечеру 20 декабря ожидается уже минус 14 градусов.