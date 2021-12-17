Русскую равнину накроет очередной циклон

Самые сложные метеоусловия сложились в Причерноморье: по Крыму и Кубани проходит холодный атмосферный фронт. В районе Крымского полуострова прошел первый в сезоне снегопад. Осадки в виде снега выпадают пока лишь местами в отдельных районах, а на большей части территории несколько часов идет сильный дождь.

В Сочи тоже в последние часы резко испортилась погода. Температура, правда, +9…10 градусов. Но и без этого жителям курортной столицы проблем хватает: ливень настолько сильный, что на отдельных улицах фиксируются подтопления.

Непогода на юге России сохранится как минимум в течение суток. В Симферополе дожди перейдут в снег уже в самое ближайшее время, когда температура понизится до +1..2 градусов. По прогнозам, за 24 часа здесь может выпасть почти 20 мм влаги – половина месячной нормы.

От стихии пострадает не только юг России. Причина непогоды – холодный фронтальный раздел. На западе страны формируется устойчивый поток воздуха с севера, с акватории Баренцева моря. Самая мощная облачность в настоящий момент концентрируется над южными областями, но и в Центральной России довольно пасмурно.

В пятницу утром здесь отмечались осадки преимущественно в твердой фазе. И это опасная ситуация, с учетом того, что температура на Русской равнине после вчерашней оттепели все еще остается высокой. Поэтому снег пока мокрый, и есть вероятность его налипания на ветви деревьев и провода.

Почему это потенциальная проблема, очень наглядно показали сотрудники "Россетей". Они опубликовали видео с необычным явлением – пляской проводов. На них тоже налип снег, из-за чего увеличилась парусность и провода начали буквально "танцевать" от ветра, что чревато авариями и отключениями электроэнергии.

Но есть еще одна опасность нынешней погодной ситуации. Это оттепель, которая накрыла значительную часть Русской равнины в минувший четверг. В пятницу утром во многих районах центра и запада России сохранялись положительные температуры, а снег на улицах активно таял. Но из-за вторжения холода в течение дня показания термометров опустятся ниже ноля. И огромную территорию средней полосы от западной границы Волго-Вятского региона локально охватит гололедица. Сильнее всего, по прогнозам, от нее может пострадать Московская область.

В самой Москве около нуля градусов, и появляются первые сообщения о наледи на улицах. В течение ближайших суток ее толщина может достичь 4-9 мм. А самая тяжелая ситуация на дорогах сложится к вечернему часу-пик, когда показания термометров "уйдут в минус".

Небольшую передышку между периодами ненастья столица получит в субботу. Но в воскресенье Русскую равнину накроет очередной циклон, зарядят обильные снегопады с ухудшением видимости до 1 км и менее. За сутки в городе может выпасть рекордное для 19 декабря количеств осадков, а сугробы подрастут с 17 до 22 см, что соответствует климатическим показателям начала января.