Оперировала себя сама: врачи боролись за жизнь блокадницы 3 недели

Три недели ленинградские врачи боролись за жизнь блокадницы, которая сделала сама себе операцию. У женщины был рак, плановое хирургическое вмешательство пришлось перенести из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию.

Сильные боли побудили пенсионерку совершить операцию самостоятельно. Никому не сказав, она разрезала живот, чтобы выпустить скопившуюся в полости жидкость. Вскоре женщину госпитализировали, однако спустя три недели она скончалась.

По словам ее внучки, блокадница умерла из-за рака. По факту смерти пенсионерки возбуждено уголовное дело, расследование поставлено на особый контроль.