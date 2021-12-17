Пожар на верфи в Санкт-Петербурге локализован, проводятся проверки

Огнеборцы остановили распространение пожара, охватившего строящийся корвет на питерском заводе "Северная верфь", сообщает ТАСС.

Тушение корвета "Проворный", к которому привлечены 168 человек и 42 единицы техники, еще продолжается. По последним данным, возгорание удалось локализовать, ранг сложности пожара понижен с четвертого до второго.

Тем временем, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте и прокуратура Санкт-Петербурга уже организовали проверки в связи с произошедшим.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать несоблюдение правил пожарной безопасности. Какой ущерб нанесен огнем и можно ли будет восстановить недостроенный корвет, станет понятно после полной ликвидации огня.

Ранее сообщалось, что на верхней палубе военного корабля "Проворный", стоящего на стапелях завода "Северная верфь", вечером, 17 декабря, начался пожар. Площадь возгорания быстро увеличилась с 80 до 800 квадратных метров. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали и были госпитализированы двое пожарных, еще один человек получил легкие травмы.

По данным, которые приводит "Интерфакс", корвет "Проворный" – второй корабль проекта 20385. Он строится для Тихоокеанского флота РФ. Спектр задач такого судна довольно широк – это обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей. Корабль этого типа может быть вооружен гиперзвуковыми ракетами.