Следком возбудил дело после пожара на корвете в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ после ЧП на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

Как заявили в пресс-службе ведомства, надстройка строящегося корвета "Проворный" – второго корабля проекта 20385, находящегося на территории судостроительного завода, вспыхнула около 18 часов вечера в пятницу, 17 декабря.

В результате инцидента был нанесен крупный ущерб, размер которого еще только предстоит оценить специалистам.

Сейчас сотрудники Следкома продолжают осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей. Уже назначен ряд экспертиз, в том числе – направленных на установление причин пожара.

Напомним, что площадь возгорания на борту строящегося боевого корабля достигала 800 квадратных метров. В ходе борьбы с огнем пострадали трое пожарных, двое из которых были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с ожогами 15 и 4 % тела.

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