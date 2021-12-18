Дело Франчетти: Прага все решила заранее

Россиянин Александр Франчетти, арестованный в Чехии по запросу Украины, серьезно болен и требует пересмотра его дела. Обвинения со стороны Киева назвал сфальсифицированными и политически ангажированными. Что известно о деле активного участника Крымской весны, которого задержали в аэропорту Праги прямо на глазах семьи, и которому угрожает экстрадиция на Украину?

Похудел на 12 килограммов, упало зрение, предынсультное состояние – россиянин Александр Франчетти находится в чешской тюрьме с 14 сентября. С тех пор только бесконечные допросы, угрозы и усугубившиеся проблемы со здоровьем.

Что касается расследования, то за все это время – за 4 месяца нахождения под стражей – Франчетти передали только один документ. Так называемое "сообщение о подозрении" от украинской стороны. Тот самый формальный повод, который позволил Чехии задержать Франчетти прямо в аэропорту Праги.

"Каждый пункт этого "документа" является абсолютной фальшивкой, в которой перевернуты места действий, хронология событий, указаны несуществующие адреса, извращены все реальные факты, которые тысячами находятся в свободном доступе и которые цитируют годами чешские, российские и даже украинские СМИ. Создается впечатление, что этот документ писал подросток, который решил разыграть умственно несозревших друзей", – говорит Франчетти.

Несмотря на многочисленные заявления Франчетти о фальсификации документа, чешская сторона не проводит никакого расследования. Более того – отказала в законной просьбе о том, чтобы Украина предоставила хоть какие-нибудь доказательства тем обвинениям, которые они предъявляют.

И еще, в Чехии с самого начала Франчетти во всех документах фигурирует как "обвиняемый", хотя даже Украина формально считает его "подозреваемым". Складывается ощущение, что все решения в Праге уже приняли заранее. И мотивы – чисто политические.

Он находится в одиночном карцере. У него там три камеры наблюдения. И постоянно полицейские и охрана за ним наблюдают. Когда он совершает звонки, все записывается и тоже присутствуют три охранника.

Ордер на арест Франчетти Украина выдала еще в 2019 году. Россиянин был активным участником Крымской весны, возглавлял в Севастополе отряд самообороны "Северный ветер", который занимался охраной линий электропередачи, чтобы не допустить диверсий со стороны украинских неонацистов. Франчетти награжден медалью "За возвращение Крыма". С тех пор занимался на полуострове и строительством детских садов и поставками гуманитарной помощи.

Сейчас дело Франчетти – на особом контроле и в МИДе России, и в Следственном комитете. Сам россиянин просит международные правовые организации обратить внимание на его дело.

В случае экстрадиции на Украину формально ему грозит тюремный срок до 8 лет. Однако, по словам адвокатов и родственников, есть риск внесудебной расправы и большая опасность не только для здоровья, но и жизни.