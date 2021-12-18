Вирусолог пояснил, для кого наиболее опасен "омикрон"

Вирусолог назвал штамм коронавируса "омикрон" наиболее опасным для людей, не болевших COVID-19 и не поставивших прививку.

Как рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, вакцинация помогает перенести заражение "омикроном" легче.

"Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к "омикрону" тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия", – сказал вирусолог.

По словам Волчкова, новым вариантам коронавируса все сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией. Специалист объяснил это нахождением таких людей в так называемом иммунологическом буфере, пишет РИА Новости. Он образуется в популяции за счет переболевших и вакцинированных от COVID-19.

"Омикрон", который ВОЗ считает "вызывающим озабоченность" штаммом, впервые выявили в Ботсване и ЮАР. Пока в России им заражены 25 человек.

Все главные новости и видео доступны на медиаплатформе "Смотрим".