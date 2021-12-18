Охота на ведьм 3.0: за окружение Трампа всерьез взялись в Конгрессе

Свыше пяти лет тюрьмы: в Штатах вынесли самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия. За решетку отправлен 54-летний житель Флориды Роберт Палмер – за нападение на полицейских. Под катком американского правосудия оказались не только уличные активисты, которые были не согласны с поражением Трампа на выборах президента США. За окружение бывшего главы Белого дома всерьез взялись в Конгрессе. Кому еще грозит уголовное преследование и за что?

На кадрах от 6 января 2021 года возле Капитолия, в куртке в цветах американского флага, житель Флориды Роберт Палмер направляет струю огнетушителя в кого-то, кого за дымовой завесой и не разглядеть. А потом бросает уже пустой баллон.

Американский суд увидел в этом нападение на полицию. Срок – самый суровый из всех уже вынесенных по этому делу приговоров: 5 лет и три месяца тюрьмы. Не стало смягчающим обстоятельством даже чистосердечное признание.

"Он признал, что поступил плохо, и раскаялся в содеянном", – говорит адвокат Бьорн Брунванд.

До семи лет тюрьмы может получить 60-летний Ричард Барнетт за то, что делает на этих фотографиях. Он сидел в кресле спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, закинув ноги на стол. Оставил записку: "Мы не отступим". Прихватил конверт, отправленный на ее имя. Хотя настаивает, что он его не крал.

- Я оставил четвертак на ее столе!

Два года и четыре месяца дали Кливленду Мередиту, хотя он даже не был в тот день возле Капитолия. Его задержали неподалеку в отеле с винтовкой и патронами после того, как он отправил родственникам СМС с угрозами в адрес Нэнси Пелоси. Те и сдали Кливленда полиции.

Почти столько же – два года и три месяца заключения – грозит двукратному олимпийскому чемпиону Клиту Келлеру, который был в толпе внутри Капитолия. Хотя он даже пошел на сделку со следствием.

"Это расследование будет продолжаться и, более чем вероятно, использоваться – оно уже и сейчас используется – для политического запугивания всех оппонентов действующей американской власти. В первую очередь именно уличных активистов. Им прозрачно намекают: попробуете еще раз выйти так на улицы и помитинговать, ответ будет не менее жестким", – говорит политолог, американист Малек Дудаков.

Судят не только уличных активистов, которые пытались отстоять Трампа, не веря в его проигрыш на президентских выборах. Конгресс США всерьез взялся за окружение бывшего главы Белого дома.

- За – 222 голоса, против – 208. Резолюция принята.

Так Минюсту США рекомендовали привлечь к ответственности Марка Медоуза. Бывший глава аппарата Белого Дома в администрации Трампа отказался давать показания по делу о штурме Капитолия.

В распоряжении спецкомитета по расследованию событий 6 января якобы оказались СМС, которые Медоузу отправляли сын Трампа, ведущие Fox News и политики.

"Эти тексты не оставляют сомнений: Белый дом точно знал, что происходило в Капитолии, – заявляет член Палаты представителей США от штата Вайоминг Элизабет Чейни. – Члены Конгресса и журналисты писали Марку Медоузу, когда атака была в разгаре. Одна из СМС содержит такую цитату: "Мы находимся в осаде здесь, в Капитолии". Другая: "Они ворвались в Капитолий". Третья: "Марк, протестующие пошли на штурм, выбивают окна в дверях. Собирается ли Трамп сказать что-нибудь?".

Сама Элизабет Чейни – из Республиканской партии, откуда, правда, теперь ее собрались исключить. За это проголосовали в Вайоминге, который представляет дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни. А вот Марку Медоузу грозит штраф и тюрьма, если его признают виновным в неуважении к Конгрессу.

"Если Медоуз сможет уйти от ответственности и проигнорировать закон, если свидетели, вызванные в Конгресс, могут вот так легко выбирать, когда они подчиняются этим требованиям, а когда – нет, то надзор, которым наделяет нас власть, будет утрачен, а вместе с этим – и вся заветная система сдержек и противовесов", – говорит председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф.

По такому же обвинению ранее был арестован и советник экс-президента США Стив Бэннон. Сейчас он под подпиской о невыезде.

"Ты был героем 6-го января, Стив. Ты именно тот парень, у которого была стратегия покорить Капитолийский холм", – говорит еще один бывший помощник 45-го президента США Дональда Трампа Питер Наварро.

Над самим Питером Наварро тоже навис дамоклов меч. Он отказался предоставить Конгрессу данные о мерах по борьбе с пандемией, которые предпринимала предыдущая администрация Белого Дома. Не стал сотрудничать с нынешней американской властью и политконсультант Трампа Роджер Стоун. Его тоже заставляли давать показания перед Конгрессом.

"Это охота на ведьм 3.0. Если спикер Нэнси Пелоси всерьез заинтересована в том, чтобы разобраться в событиях 6 января, она опубликовала бы тысячи часов видеозаписей, снятых государственными камерами видеонаблюдения в тот день. Я не шел на штурм Капитолия и не был внутри. Но мне не нравится, что мою политическую деятельность, которая гарантирована Конституцией, пытаются объявить криминальной", – возмущен Стоун.

Телеканал CNN списком публикует имена соратников Трампа, которых вызывают повестками по делу о событиях 6 января. В их число попал и кандидат в Конгресс от штата Огайо Макс Миллер. Его поддержал бывший президент США – для демократов это теперь черная метка. А пресса нагнетает еще до слушаний.

- Некоторые из свидетелей, вызванных в суд, по всей видимости, причастны к организации митингов 5 и 6 января. А некоторые, судя по всему, напрямую общались с бывшим президентом по поводу митинга, который предшествовал нападению на Капитолий.

По словам экспертов, главная цель – это сам Дональд Трамп, которого демократы любыми способами пытаются обвинить в причастности к нападению на Капитолий. Угроза уголовного преследования тем выше, чем ближе президентские выборы – особенно если Трамп все же решит баллотироваться.