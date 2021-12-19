В Роспотребнадзоре не исключили штрафы за отказ от вакцинации

Российские власти изучают опыт других стран в практике применения штрафов за отказ привиться против коронавируса без уважительной причины.

"Посмотрим, насколько он эффективный"", – рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде на "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".

Как отметила Попова, среди вакцинированных COVID-19 заражаются не более 4 процентов.

На сегодняшний день в России одну дозу препарата получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.

Всего в России зарегистрировали шесть препаратов для вакцинации.

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