Итальянцы старше 50 лет заплатят штраф за отказ от вакцинации

Правительство Италии ввело обязательную вакцинацию для итальянцев и проживающих в стране иностранцев старше 50 лет. За отказ от вакцинации предусмотрен штраф в размере 100 евро и другие меры наказания, сообщает газета La Stampa.

Так, работнику старше 50 лет для продолжения работы требуется ковид-сертификат, выданный на основе справки о вакцинации или перенесенном заболевании. Отсутствие ковид-сертификата без веской причины (медотвода или противопоказаний к вакцинации) влечет за собой отстранение от работы без сохранения заработной платы.

Если сотрудник появится на рабочем месте без ковид-сертификата, то ему выпишут штраф в размере от 600 до 1,5 тыс. евро.

Размер штрафа за отсутствие ковид-сертификата у гражданина, посещающего общественные места, составляет от 400 до 1 тыс. евро.

Так называемый супер-ковид-сертификат для работников старше 50 лет станет обязательным с 15 февраля.

Срок действия ковид-сертификата составляет шесть месяцев, с 10 января он необходим для посещения общественных мест, включая гостиницы, горные курорты, культурные учреждения, спортзалы, конгресс-центры.

Отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста необходим для посещения почтовых отделений, филиалов банков, парикмахерских и торговых центров.

Количество заболеваний коронавирусом в Италии растет, за последние сутки отмечено рекордное значение – 200 тыс. случаев. Медики говорят о значительном ухудшении эпидемиологической обстановки в стране. В отделениях интенсивной терапии находятся 1,5 тыс. человек, в больницах – 15 тыс. человек. Остальные лечатся дома и находятся на самоизоляции.

Правительство старается не допустить закрытия школ и перехода на удаленное обучение.

В Италии переболели или вакцинировались свыше 90% населения старше 12 лет. В конце 2021 г. началась вакцинация детей в возрасте от пяти до 11 лет.