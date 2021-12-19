Роскосмос прокомментировал новость о банкете за 6 миллионов

В Роскосмосе опровергли информацию о том, что на банкет, устроенный в связи с вручением премии Юрия Гагарина, было потрачено почти 6 миллионов рублей. Информация об этом появилась ранее в интернете.

Как заявили в пресс-службе госкорпорации, подобные сообщения, опубликованные в ряде телеграм-каналов, порочат имя первого космонавта Земли и правительственной премии, которая носит его имя. Там напомнили, что данная премия присуждается раз в пять лет, начиная с 2011 года за космические исследования, разработки ракетно-космической техники и инфраструктуры, проекты по освоению космоса и т.д.

Что же касается банкета, в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что непосредственно организация кейтерингового обслуживания обошлась в 495 122 рубля. Еще 6 450 рублей ушло на обеспечение гостей и лауреатов питьевой водой в бутылках.

Остальные средства были направлены на подготовку зала к церемонии, доставку и установку мебели (понадобились 150 стульев и 10 кресел), оборудования, разработку программы мероприятия, создание видеороликов о лауреатах премии и для открытия и закрытия церемонии. Кроме того, были расходы на оплату работы ведущих церемонии, музыкальных коллективов, ди-джея, технического персонала, двух фотографов и двух видеооператоров.

"Как бы ни хотелось анонимным авторам, которые, возможно, способны наесть на 6 миллионов, но лауреаты правительственной премии питаются намного скромнее", – указали в пресс-службе.

Там посетовали на желание "определенных лиц" дискредитировать работу российских научных коллективов, работающих в сфере исследования и освоения космоса.

Ранее автор подсчитал в одном из популярных телеграм-каналов, что каждого из 150 приглашенных на банкет накормили почти на 40 тысяч рублей.