Президент: 32 теракта предотвращено в 2021 году

Президент России заявил, что за 11 месяцев текущего года в РФ предотвращено 32 теракта. Поздравляя сотрудников ФСБ, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и Главного управления специальных программ с профессиональным праздником – Днем работника органов безопасности, глава государства отметил успехи в работе спецслужб и перечислил современные приоритеты.

Среди достижений спецслужб в борьбе с терроризмом и другими угрозами – оперативное предотвращение 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта. "Это хороший результат", – считает президент, но добавляет, что проблем еще много. Поэтому важно и дальше эффективно работать в борьбе с терроризмом.

С 2010 года удалось предотвратить более 200 терактов. Подавляющее большинство подобных преступлений пресекается еще на стадии подготовки. Органам безопасности добиться кардинального снижения террористической угрозы, констатировал глава государства.

Отметив координирующую роль Национального антитеррористического комитета, президент призывал ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, а также подрывную работу вербовщиков и эмиссаров.