Зеленский заявил о новых санкциях против России и подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о санкциях в адрес России и подписал очередной закон. В частности, украинский глава считает, что против Москвы нужно ввести мощные превентивные ограничения, чтобы у властей даже не было ни единой мысли об эскалации в каком-либо регионе.

По словам Зеленского, такие санкции нужны и для того, чтобы не допустить размещения ядерного оружия на территории Белоруссии. Украинский глава считает, что такими вещами нельзя играть.

Также стало известно, что Зеленский подписал закон по упрощенному приобретению украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады.

Ранее сообщалось, что президенты Польши и Литвы поддержали стремление Украины к членству в НАТО и Евросоюзе.