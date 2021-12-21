В МЧС разработали ГОСТ по захоронению в братских могилах

Документ устанавливает общие требования к организации и мероприятиям по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие них. Также определяются мероприятия при чрезвычайных ситуациях мирного времени, сообщает ТАСС.

Стандарт учитывает взаимосвязь места захоронения с правилами застройки города, его географическими, гидрогеологическими и экологическими характеристиками.

Размер участка для захоронения определяется с учетом количества жителей поселения и вместимости имеющихся кладбищ, но не может превышать 40 гектаров.

Также в документе указывается, что местной власти в мирное время следует создавать запасы средств для проведения срочных захоронений, например, гробы, мешки, средства дезинфекции и индивидуальной защиты. Команды по срочному захоронению трупов будут создаваться на базе ритуальных служб.