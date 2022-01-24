Трагедия в Забайкалье: в Чите будут отлавливать по 20-30 собак в день

Следственный комитет готовит предложения по изменению законодательства после трагедии в Забайкальском крае. Под Читой стая бродячих собак растерзала 7-летнюю девочку. Что делать с бездомными животными? А самое главное, как обезопасить от них взрослых и детей, сейчас решают также на уровне правительства региона.

О девочке, погибшей от укусов собак, скорбит не только Домна, но и весь Забайкальский край: заседание в правительстве начали с минуты молчания. И первые поручения губернатора коснулись именно ситуации с зубастыми и клыкастыми. Особое внимание – районам края, где количество жалоб на бегающих стаями бродячих собак зашкаливает.

"При выявлении каких-либо ошибок внести срочные изменения в свою работу и по линии правительства оказать соответствующую помощь. Александр Витальевич, прошу внести корректировки в федеральный закон. Для этого вместе с депутатами Государственной думы, сенаторами, представителями Законодательного собрания провести соответствующую работу", – заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

В какой редакции отправить корректировки в федеральный закон – этот вопрос сейчас прорабатывают в региональном министерстве экономического развития. Главный посыл – исключить возврат животных в естественную среду обитания.

"Разработать механизмы строительства приютов именно со стороны федерального центра. Также на федеральном уровне разработать и утвердить правила содержания кошек и собак владельцами. Предусмотреть административную ответственность за нарушение этих правил. Сейчас пока, к сожалению, это пробел в законодательстве", – говорит и. о. заместителя председателя правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

Сейчас, как сообщили в правительстве региона, денежные лимиты на регулировку численности бродячих собак доведены районам края. Теперь нужно усилить контроль за исполнением поручения. Как заверил глава городской администрации Александр Сапожников, в Чите отлов животных уже начался.