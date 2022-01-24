Нападения собак: Бастрыкин поручил подготовить изменения в закон о животных

После гибели людей в результате нападения бродячих собак глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения для внесения изменений в законодательство для исключения подобных фактов.

Как сообщается на сайте ведомства, поручение дано после гибели ребенка от нападения стаи бродячих собак.

-22 января в селе Домна Читинского района было обнаружено тело 7-летней девочки со следами нападения животных.

Ранее в городе Славск в Калининградской области бездомная собака вцепилась в лицо 10-летней школьницы.