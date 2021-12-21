В США зафиксирован первый случай смерти с "омикроном"

В США зарегистрировали первую смерть от штамма омикрон. Сейчас этот вариант коронавируса в стране – доминирующий.

Жители крупных городов в панике. В Нью Йорке повсюду развернули пункты для тестирования. Увеличились очереди и за вакциной.

По словам главного инфекциониста штатов, ревакцинация пока- ь основная надежда в борьбе с новой мутацией. О том, что привился бустерной дозой рассказал и бывший глава государства, Дональд Трамп.

А вот нынешний президент Джо Байден едва не оказался в изоляции. Положительный тест сдал один из сотрудников Белого дома, с которым Байден летел одним рейсом.

В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 51 млн, умерли 807,5 тыс. человек.