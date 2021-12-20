Гаагское судилище: для голландской прокуратуры все уже яснее ясного

Голландская прокуратура сегодня приступила к оглашению обвинительного акта по делу о катастрофе малазийского "Боинга" в Донбассе. Требуемый приговор должны озвучить через два дня, в эту среду. Однако кое-какие выводы можно сделать уже сейчас. И главный из них – об отсутствии объективности у суда, сколь бы он ни позиционировался как беспристрастный.

Вот, например, характерный факт. Безоговорочно отклонено ходатайство защиты о рассмотрении показаний одного из свидетелей, который намеревался оспорить, что самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Казалось бы, если есть такая версия, с ней стоило бы по крайней мере ознакомиться. Но судьи решили иначе. Что до позиции обвинения, то она вполне предсказуемо осталась неизменной. Мол, стреляли по рейсу MH17 именно из ЗРК. С территории, подконтрольной ополченцам Юго-Востока.

Ссылаются на выводы голландских же экспертов. При этом ряд альтернативных свидетельств, в том числе из России, прокуратура прямым текстом назвала "спорными" и "ненадёжными". А какую же информацию считают достойной доверия, и к чему вообще всё идёт?

Виновны – и точка. Голландская прокуратура на заседании в Гааге по делу авиакатастрофы борта МН17 говорит так, как будто она – суд.

"Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко, по нашему мнению, виновны в убийстве. Они использовали зенитно-ракетный комплекс "Бук", чтобы сбить самолет. То, что их целью, возможно, был военный самолет, никак не влияет на тяжесть предъявляемых обвинений", – заявил прокурор Тейс Бергер.

Адвокат Елена Кутина защищает Олега Пулатова. По её словам, у обвинителей из Нидерландов даже цели такой не было – установить истину.

"Кто-то сразу же решил, что виновата российская сторона, и главной целью было назначить "монстров-виновных". Почему были выбраны четверо подозреваемых, мне до сих пор не понятно. Ведь на самом деле прокуратура и следствие не установили до сих пор, кто отдал приказ, кто нажал кнопку, кто принял решение сбить самолет. И моего подзащитного, фактически, обвиняют в том, что он охранял, доставил, потом способствовал тому, чтобы этот мифический ЗРК "Бук" вернулся обратно на территорию России", – поясняет адвокат Елена Кутина.

Вот именно, что "мифический". Елена показывает нам одно из "доказательств", которое приводит сторона обвинения – изображение установки "Бук", похожее на детские каракули.

Прочие приложенные к делу документы, по словам российских экспертов, выглядят не менее сомнительно. Любительские фото из соцсетей якобы проезжающего по территории Донбасса "Бука", странные картинки с видеорегистраторов.

И российская сторона, и зарубежные аналитики не раз заявляли, что большая часть собранных Совместной следственной группой фото- и видеоматериалов отредактирована. Как и аудиозаписи телефонных переговоров Пулатова и прочих фигурантов дела – их суду предоставила СБУ. То есть сторона, крайне заинтересованная в понятно каких итогах процесса. Аудиозаписи вырваны из контекста и смонтированы.

Вдобавок суд отказался рассекретить личности свидетелей, которые якобы располагают "неоспоримыми" доказательствами вины Пулатова и других фигурантов. А может, эти люди – сплошь бойцы ВСУ?

"Благодаря работе адвокатов один из свидетелей был уличён в лжесвидетельствовании. И на самом деле, в Нидерландах это тяжкое преступление", – отмечает Елена Кутина, адвокат.

Наша страна даже не включена в Совместную следственную группу – там представители уголовного розыска Голландии, Бельгии, Малайзии, Австралии, Украины.

"Главный документ – это части самолёта, комиссия потеряла в начале, грубо нарушив положение расследования авиакатастрофы, когда обломки собрали через год, это грубейшее нарушение и масса потерянных материалов", – считает Олег Смирнов, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР. "Все, что угодно там можно было сфальсифицировать в течение года".

ЗРК "Бук", вокруг которого разворачивается вся полемика, производит российский концерн "Алмаз-Антей". Но его доказательств суд как будто не слышал, долгое время не приобщая их к делу. Однако защите всё-таки удалось настоять на своём.

"Суд назначил эксперта концерна "Алмаз-Антей", Михаила Малышевского. Это уникальный специалист, единственный в мире по своему уровню знаний, который обладает колоссальным опытом. Который сделал заключение, его много раз допрашивали, он специально прилетал в Нидерланды и был допрошен. Единоличный допрос был, и были допросы совместно с другими экспертами, и он смог отстоять свою версию происшествия", – рассказывает Елена Кутина.

А версия такая: в 2015 году концерн "Алмаз-Антей" провел эксперимент, смоделировав условия встречи ракеты с самолетом для определения её траектории, а значит – и места запуска.

Результат опровергает выводы следствия. "Боинг" не мог быть сбит ракетой на "встречном курсе", выпущенной из подконтрольного ополченцам села Снежное или Первомайское. Голландское обвинение заявляет обратное.

"Мы проанализировали сценарии того, что самолет мог быть сбит ЗРК "Бук", запущенной с территории подконтрольной Украине, или с территории, подконтрольной вооружённым формированиям так называемой Донецкой народной республики, ДНР. В результате тщательного исследования всех доказательств наиболее правдоподобным признан последний сценарий, то есть сценарий, согласно которому ракета "Бук" была запущена со стороны населенного пункта Первомайский", – гнет свою линию прокурор Тейс Бергер.

А ведь и данные российской РЛС полностью исключают возможность пуска сбившей "Боинг" ракеты "на встречном курсе". Информацию передали голландской стороне. Но данные отвергли по неясным причинам.

"Отсутствует самое главное доказательство – это спутниковые снимки и данные радаров. Здесь важно отметить, что, несмотря на то, что Украина входит в состав следственной группы, она не предоставила эти данные. Власти Украины ссылаются на то, что у них в этот день – то есть 17 июля 2014 года – часть радаров то ли были сломаны, то ли они были в ремонте, но, тем не менее, ничего не было зафиксировано. Что конечно же неправда, такого быть не может", – отмечает Елена Кутина.

Есть спутниковые снимки США, сделанные в день авиакатастрофы, они могли бы расставить все точки над i. Вашингтон отказался предоставить материал суду, ссылаясь на меморандум американских спецслужб.

"Всё делалось с грубейшими нарушениями, переламывая хребты всем законам авиационным международным и регламентам, и правилам. Моё пожелание такое, что выплатите семьям, пострадавшим те деньги, которые они заслуживают, выплатите сегодня же, а дальше разбирайтесь хоть сто лет", – полагает Олег Смирнов, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР.

Слушания по делу МН17 продолжатся в марте. Слово наконец-то должна получить сторона защиты.