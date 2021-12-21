Виновник столкновения 15 машин на западе Москвы оказался в невменяемом состоянии

Не менее 15 автомобилей столкнулись на западе Москвы, рядом со съездом с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект. По предварительным данным, в больницу доставили одну пострадавшую.

Виновником аварии, как утверждают очевидцы, стал водитель темного микроавтобуса, который, судя по кадрам с места, находился в неадекватном состоянии. Инспекторы подозревают, что он принял наркотики перед тем, как сесть за руль. Предполагаемого нарушителя отправили на медицинское обследование.

В ДТП попали несколько такси, автомобиль каршеринга и машина с дипломатическими, красными, номерами. Помощь врачей потребовалась 39-летней женщине, ее доставили в больницу с жалобами на боли в голове.

Движение по двум полосам на этом отрезке перекрыто.

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