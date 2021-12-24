Виновник массового ДТП в столице состоит на учете у психиатра

Водитель, устроивший массовое ДТП в районе Кутузовского проспекта, с 2009 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. И его диагноз не позволяет ему управлять автомобилем.

Несмотря на это, он имел права со сроком действия до 2027 года, сообщили сегодня в столичной прокуратуре. Кроме того, в ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина принимал специальные лекарства, которые могут влиять на концентрацию. В суд уже направлен иск о лишении виновника аварии водительских прав, сообщает программа "Вести-Москва" (все выпуски можно увидеть на медиаплатформе "Смотрим").

Авария произошла утром 21 декабря на ТТК недалеко от съезда на Кутузовский проспект. 34-летний Павел Середнев на черном минивэне протаранил 20 машин, два человека получили травмы. После ДТП мужчина вел себя неадекватно: бросался на очевидцев, спасателей и даже проезжающие мимо машины. После задержания он заявил, что давно принимает сильнодействующие лекарства.