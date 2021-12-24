Галоперидол и 11 лет на учете: цена справки для неадеквата

Прокуратура Москвы разбирается, на каком основании получил права водитель, устроивший массовое ДТП с 20 машинами. Как выяснилось, он давно состоит на учете в психдиспансере, и с его диагнозом садиться за руль нельзя. Тем не менее одна из частных клиник выдала ему необходимую медицинскую справку.

Он бросается на полицейских и, похоже, вообще не понимает, что происходит.

- Я в чем-то виноват? Что-то случилось?

- Ну, вы сколько транспортных средств разбили, пострадали люди.

34-летний Павел Середнёв в минувший понедельник протаранил на Кутузовском проспекте сразу 20 машин, двое водителей получили травмы.

Оказалось, что Середнёв уже 11 лет состоит на учете в психоневрологическом диспансере. И все это время ездил за рулем – с правами!

Виновник ДТП с 2009 года имеет действующее водительское удостоверение, однако страдает заболеванием, наличие которого является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами.

- Аварию я не совершал.

- А куда вы так спешили?

- Я принимал галоперидол. Мне кажется, у меня были галлюцинации.

Четыре года назад Середнёв сменил права – у старых заканчивался срок годности.

"Для получения документа им была предоставлена справка установленного образца, выданная одним из коммерческих центров города Москвы", – сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Георгий Дубовицкий.

Коммерческий центр с названием "Стелс" – между парикмахерской, кафе и ремонтом обуви, его не сразу заметишь. В базе данных Середнёва нашли быстро.

"Фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер справки. Посмотрела в базе, что была выдана. Я – администратор, я беру деньги за справки", – объясняет администратор медицинского центра "Стелс" Елена Попырко.

"Да, в 2017 году мы выдали эту справку. Данный пациент предъявляет нам справки, на основании этих справок выдается документ", – объясняет главный врач медицинского центра "Стелс" Сергей Волков.

- А справки какие именно?

- Справка из психоневрологического диспансера и наркологического диспансера.

По этой же схеме тут выдают и справки для покупки оружия.

Согласно информации на стенде, в этом медицинском центре выдают больше двадцати видов справок. Их цена начинается от 600 рублей. И вот под номером шесть та самая – о допуске к управлению транспортным средством. Ее стоимость – 3 тысячи рублей.

Скорее всего, справка из психоневрологического диспансера, если Середнёв вообще её показывал, была поддельной – в интернете десятки объявлений об их продаже.

"Совершенно очевидно, что никто его не проверял, никто его не смотрел, ни в какие базы данных не заглядывали. Возможно, тут присутствует коррупционная составляющая", – считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Уже ближайшее время в этот медицинский центр придут с проверкой. Прокуратура намерена выяснить, как тяжело больному человеку удалось получить права.