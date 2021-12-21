Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве спокойная

В Москве ситуация с COVID-19 спокойная, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил еженедельное снижение заболеваемости в российской столице. По сравнению с пиковыми значениями, добавил столичный градоначальник, заболеваемость уменьшилась на две трети, а число госпитализированных сократилось наполовину.

Только за последнюю неделю наблюдается сокращение количества госпитализаций на 12%. Это, по мнению Сергея Собянина, говорит о "благополучном фоне протекания эпидемии".

"Будем надеяться, что Новый год пройдет у нас спокойно", – на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявил Сергей Собянин.

Заседание в прямом эфире транслировали медиаплатформа "Смотрим" и канал "Россия 24".

При этом Сергей Собянин порекомендовал главам других регионов на фоне распространения омикрон-штамма держать резерв больничных коек из-за большей скорость распространения новой мутации коронавируса. В Москве запас коечного фонда сейчас составляет 46% в то время, когда всего для коронавирусных пациентов выделено 13 тысяч мест. Коллективный иммунитет в Москве достиг 72,2%. При этом на борьбу с ковидом российская столица потратила порядка 800 миллиардов рублей. Госпитальное лечение одного пациента в больнице с ковидом обходится порядка четверти миллиона рублей, рассказал Собянин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил снижение уровня заболеваемости COVID-19 в большинстве российских регионов. Он призвал не снижать частоту тестирования. Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что в России с "омикроном" госпитализирован уже 41 пациент.