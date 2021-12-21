ДТП под копирку: водитель "Бентли" зарабатывает на "страховых"

Столичные страховщики призывают полицию обратить внимание на владельца нескольких автомобилей премиум-класса, который регулярно попадает в ДТП с участием грузовиков. Сценарий всегда один: хозяина роскошной машины признают пострадавшим, а в качестве компенсации он получает не меньше миллиона.

Типичная дорожная ситуация: на круговом движении водитель фургона, показав сигнал поворота, выруливает в соседнюю полосу, однако водитель легкового автомобиля, у которого по правилам приоритет, вроде не замечая перестроения, продолжает движение.

По протоколу все однозначно: виновник аварии водитель фургона. Пострадавший – владелец Bentley. В другом ДТП с тем же премиальным автомобилем при схожих обстоятельствах, управлявший грузовичком Александр Костенко тоже был признан виновным. Но внимательно изучив записи камер он пришел к выводу, что стал жертвой автоподставы.

Александр уверяет: за секунды до столкновения водитель Бентли не тормозил, а прибавил скорость.

"То есть он мне не дал спокойно перестроиться, нажав на педаль акселератора, догнав и ударив меня", – говорит Александр.

Эта схема с неосторожно перестраивающимися водителями коммерческого транспорта и стремительным водителем премиального авто повторялась десятки раз в разных районах города. Интернет легко выдает нужную информацию: Bentley 2007 года со скрученным пробегом под управлением некого Евгения Афанасьева побывал более чем в 30 ДТП.

"Евгений Афанасьев, в его в собственности получается четыре Bentley. В среднем каждая машина Bentley попадает в ДТП где-то раз в три дня. Доход получается таков, что с каждой аварии он имеет порядка от 800 тысяч до миллиона рублей", – считает юрист Ольга Гимадеева.

Как и любой водитель, хозяин Bentley застрахован по ОСАГО. Все его автомобили довольно старые, но, по закону, страховые обязаны оплачивать ремонт новыми запчастями. Вот и получает автоподставщик, чаще всего, по максимуму – 400 тысяч.

Получив деньги по страховке Афанасьев заявляет, что на ремонт все равно не хватает, подает в суд и выигрывает. Ведь не зря же раз за разом таранит именно фургоны и грузовички. Коммерческий транспорт, как правило, принадлежит фирмам, у которых на счету всегда есть деньги. А недавно уверенный в своей безнаказанности хозяин Bentley подставился под эвакуатор.

"Водители намеренно врезались в эвакуаторы, когда те совершали перестроения. Умышленность этих действий подтверждается судебными экспертизами", – поясняет пресс-секретарь "Московского паркинга" Филипп Конюхов.

По словам пострадавших водителей, машины, на которых зарабатывают миллионы, никто не ремонтирует. Лишь наскоро прикручивают бамперы и крылья.

"Я еще удивился: Bentley должен быть шикарной машиной, крепкой. А здесь какая-то фанера торчит из него", – рассказывает пострадавший.

Полиция на происходящее пока не реагирует. Хотя и хозяева грузовичков, и представители страховых компаний неоднократно призывали обратить внимание на подозрительного водителя.

"У одного человека не бывает столько ДТП. Не бывает столько ДТП однотипных. Они просто под копирку. Это, конечно же, организованная группа", – считает заместитель генерального директора страхового общества Игорь Иванов.

Если умысел членов аварийной банды удастся доказать, им может грозить до 10 лет тюрьмы. Однако сначала на криминальную ситуацию должны обратить внимание следователи.